In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi in edicola questa settimana, Belen Rodriguez ha rivelato di aver sofferto di depressione dopo l’addio e Mediaset e la separazione da Stefano De Martino.

“Una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino: anch’io ho pensato di agire in un determinato modo, di rimanere in luoghi che non mi appartenevano più. Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici”.

E ancora: “Non è che la fine del mio matrimonio sia il punto focale. Non ho avuto una vita facile, sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo, ho raggiunto i miei obiettivi faticando e rinunciando a qualcosa. Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi. Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la ‘fidanzata di’ […] Oggi però posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa. Non auguro a nessuno quello che ho passato”.

Belen Rodriguez, le ragioni delle frecciatine a Stefano De Martino

La showgirl argentina ha anche tirato frecciatina al conduttore partenopeo, ricordando che è nato come “fidanzato di Belen”. Nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia ha rivelato che la ferita della Rodriguez per la fine del suo matrimonio è ancora aperta, perché lei continua a considerare Stefano il suo grande amore. Ma non è tutto. Pare, infatti, che Belen non sopporti neanche l’amica “speciale” di De Martino, Gilda Ambrosio: “Secondo le nostre fonti, il quadro diventa più nitido e più amaro, perché Belén sarebbe presa in una spirale di amore e odio verso l’ex marito, dove il sentimento non è più solo romantico, ma diventa professionalmente feroce. Quello che la consuma, ci dicono, non sarebbe solo l’amore finito, ma una forma di invidia per il tipo di successo che lui è riuscito a costruire. Un successo che, per una beffa del destino, rappresenta esattamente quel salto di qualità, quella credibilità che lei ha sempre cercato senza mai riuscire a ottenerla completamente. Ma l’evoluzione di De Martino non è solo lavorativa, è soprattutto sociale. E secondo le nostre fonti, è questo che logora davvero. Il vero tarlo di Belén è vedere Stefano accolto nel salotto buono della “Milano che conta”. Quel mondo intellettuale e alla moda che a lei è sempre rimasto un po’ estraneo. Un circolo esclusivo che oggi ha volti come Gilda Ambrosio (un nome che, a quanto pare, non va proprio giù alla showgirl)”.