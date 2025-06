The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, ha chiuso in anticipo a causa del clamoroso flop in termini di ascolti. Delle possibili ragioni ne hanno parlato Francesca Barra, Jasmine Carrisi e adesso anche Laura Maddaloni.

In un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, la donna ha detto che secondo lei Pier Silvio Berlusconi vuole una televisione meno trash, ma che la gente ha bisogno di tempo per abituarsi alle novità: “Credo che oggi la gente abbia bisogno di tempo per abituarsi al nuovo, alle nuove idee e ai nuovi format. Piersilvio Berlusconi, a mio avviso, vuole impostare una televisione più costruttiva e più pulita soprattutto per i giovani di oggi nonostante, come sappiamo tutti, il trash abbia sempre funzionato. Per me, che ho partecipato al reality game, è stato bellissimo: ho trovato un ambiente sano. Gli altri erano veramente persone per bene; dunque, c’è stato praticamente un vero agonismo, proprio come nello sport… nessuno sgambetto, nessuna lite fuori luogo, nessuna esagerazione. Credo ci sia solo bisogno di aspettare e dare tempo a questo nuovo modo di fare televisione”.

Laura Maddaloni ha poi rivelato qual è stata la sua reazione quando le hanno comunicato che The Couple avrebbe chiuso i battenti in anticipo: “La mia reazione nel momento in cui mi hanno comunicato della chiusura anticipata? Naturalmente, da sportiva quale sono quando un’atleta arriva in finale e si posiziona seconda non la prende bene. Soprattutto se poi non ha perso: un conto è se uno vince e l’altro perde, allora ti sfoghi e te ne fai una ragione; in questo caso solo dell’amaro in bocca. Quando me l’hanno comunicato penso di aver avuto una reazione simile ad una finale persa. Mi sono seduta, ho fissato il muro davanti a me e solo ripercorrendo velocemente il mio percorso, sono riuscita a riprendermi. Sono riuscita a dare tanto al pubblico a casa e quando sono uscita ne ho avuto riscontro, sono felice di aver mostrato anche il mio lato buono, quello materno. Mi basta ricordare l’entrata delle mie bambine per affermare che meglio di così non poteva andare”.

La judoka ha poi promesso che prima o poi farà anche il Grande Fratello: “Questa domanda me la fanno spesso sia sui social che in giro quando mi fermano, a questo punto prima o poi dovrò farlo! Non avrei mai immaginato di entrare in una casa ed essere osservata 24 ore su 24, io sono una che ama la libertà, una trasparente e nel bene e nel male sono sempre diretta. E può essere un’arma a doppio taglio in tv e credo che le persone vere in tv vengono sempre 'fregate'. Comunque, un pensierino ce lo farei. Sta di fatto che sapere di lasciare le mie figlie un pò mi frena, anche se sono mancata solo poche settimane, ho avvertito che a loro è pesato. Dunque, farei scegliere proprio a loro!”.