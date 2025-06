The Couple – una vittoria per due, nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha chiuso in anticipo dopo sole quattro puntate. Delle possibili ragioni di questo flop ne ha parlato anche una delle opinioniste del programma, Francesca Barra, e adesso anche Jasmine Carrisi ha detto la sua al riguardo.

In un’intervista rilasciata a TVBlog, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha dichiarato che secondo lei hanno giocato diversi fattori, e soprattutto la collocazione dopo oltre sei mesi di Grande Fratello: “Penso che partecipare al programma mi ha abbia dato una svolta, e lo pensano anche gli altri concorrenti. Al di là dell’esito televisivo, è stato come fare terapia in modo molto veloce, perché si è chiusi in un contesto con nuove persone e bisogna adattarsi a quell’ambiente. C’è tanto tempo per riflettere su sé stessi e sulle proprie priorità. Che cosa non è stato apprezzato dal pubblico? Non è stata apprezzata sicuramente la novità, il fatto che fosse un nuovo progetto e diverso dagli altri reality. Magari è rischioso proporre qualcosa di diverso in tv. I telespettatori forse avevano in mente ancora il Grande Fratello. Può essere dipeso anche da questo. Il pubblico veniva dai sei mesi del reality di Alfonso Signorini”.