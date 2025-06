Sophie Codegoni, suo malgrado protagonista della vicenda giudiziaria che la vede coinvolta con il suo ex compagno e padre di sua figlia, Alessandro Basciano, è finita nel mirino di alcuni utenti. Il motivo? La concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata accusata di non essere una buona madre perché ha deciso di concedersi alcuni giorni di vacanza a Capri insieme alle amiche senza portare con sè la piccola Céline Blue.

L’ex vippona ha dunque deciso di replicare attraverso alcune Instagram stories, dicendo che la maternità non dovrebbe essere mai vista come un annullamento della persona: “Ogni volta che parto, ricevo mille messaggi cosi. Vi giuro, è una cosa che non riuscirò mai a capire. Trovo profondamente sbagliato pensare che una mamma debba essere solo mamma. Credo sia fondamentale, per ogni genitore, ritagliarsi de momenti per sé, per staccare dalla quotidianità, dalle responsabilità, e riconnettersi con sé stessi. Che sia per lavoro o per svago, poco importa: prenderci cura di noi è parte del prenderci cura degli altri”.

In un video, poi, Sophie ha fatto ulteriore carezza: “Rispondo a tutti i commenti di gente che mi ha scritto: ‘Aaah sei mamma e vai in vacanza!’. Vi giuro che io questa cosa non la capirò mai! Non è che se diventi mamma ti annulli. Secondo me questa è una cosa di cui dovremmo essere tutti molto consapevoli. Io dedico la mia vita alla mia bambina perché io la amo da morire, è la mia priorità in tutto. Ci passo ogni giornata della mia vita insieme, però ho anche bisogno di prendermi dei momenti per me. Secondo me tutte noi donne abbiamo bisogno di staccare, di divertirci, di rilassarci, di pensare a noi. Inevitabilmente un po’ ci annulliamo per i nostri bimbi, è una cosa che ci viene naturale”.