E’ in arrivo la nuova edizioni di Battiti Live che, salvo soprese dell’ultimo minuto, tornerà su Canale 5 a partire da lunedì 7 luglio. A condurre ci saranno Ilary Blasi, Alvin e la new entry Nicolò De Vitis. In questa 23esima edizione sono attese oltre 170 performance sul palco affiacciato sul mare della Civitas Mariae di Molfetta. Nelle cinque serate, che saranno registrate tra il 18 e il 22 giugno a Molfetta, si esibiranno tanti nomi noti che in queste settimane, come ogni anno, hanno iniziato a sfornare pezzi estivi.

Battiti Live, ecco tutti gli artisti che si esibiranno

Sul palco di Battiti Live 2025 saliranno: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Alexia, Anna, Anna Tatangelo, Annalisa, Aka 7EVEN, Arianna, Baby K, Benji & Fede, BigMama, bnkr44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Clara, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Dani Faiv, Eiffel 65, EL MA, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, Irene Grandi, Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, Joan Thiele, Joshua, LDA, Leo Gassmann, Levante, Loredana Bertè, Luchè, Ludwig & Sabrina Salerno, Michele Bravi, Mida, MV Killa, Negramaro, Ofenbach, Olly, Orietta Berti & FuckYourClique, Paola Iezzi, Petit, Planet Funk, Rkomi, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, Sayf, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tony Hadley, Tormento, Venerus, Vida Loca, Willie Peyote.

A Battiti Live ci sarà anche parte del cast di Amici 2024: il secondo classificato e vincitore della categoria canto TrigNo, Antonia, Chiamamifaro, Luk3 e Nicolò Filippucci. Atteso sul palco anche il vincitore dell’edizione, il ballerino Daniele Doria. Dai prof, è in arrivo Lorella Cuccarini in duetto con Riki (ex allievo di Amici).