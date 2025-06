Giovedì 3 luglio debutterà in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island.

Con l’arrivo della bella stagione, Filippo Bisciglia è pronto a tornare con il “viaggio nei sentimenti”, che questa volta avrà una location differente. Addio a Is Morus Relais, definitivamente chiuso, che sarà sostituito da una struttura di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Nel frattempo, pochi istanti fa, è stata svelata la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island. Si tratta di Alessio e Sonia. E’ stato lui a scrivere al programma perché il loro rapporto “è turbolento”.

“Sono Alessio, ho 39 anni e nella vita faccio l’avvocato. Ho scritto a Temptation perché il nostro rapporto è turbolento, e quindi io mi vivo le nostre giornate con un mix di emozioni pressocché negative che mi fanno soffrire”.

“Sono Sonia M., ho 48 anni e anche io sono avvocato. Sinceramente, avrei forse dovuto scrivere io, perché nell’arco degli ultimi due anni io ho notato da parte sua un allontanamento e una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti. Ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente, perché l’ho aiutato quando è diventato avvocato, e di fatto esercita anche adesso in casa mia. Purtroppo io già in passato ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata, e ad oggi non voglio più sbagliare”.