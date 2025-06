Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sul rapporto con sua sorella Cecilia (clicca QUI per l’articolo). Poi ha parlato del periodo complicato che ha vissuto dopo la separazione da Stefano De Martino.

In una lunga intervista al settimanale Chi, la shwogirl argentina ha parlato del suo ritorno al lavoro dopo un periodo di stop. Prima della sosta estiva è sbarcata su Discovery con due programmi, uno sul Nove e uno su Real Time: “Il lavoro mi è mancato come l’aria perché, come si dice, ‘il lavoro nobilita l’uomo’ e ti fa sentire utile. Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. Sono tornata con lo spirito giusto, l’energia che non avevo quando ho lasciato”.

Dopo l'addio a Mediaset e la separazione da Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha sofferto di depressione: “Una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino: anch’io ho pensato di agire in un determinato modo, di rimanere in luoghi che non mi appartenevano più. Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici”.

E ancora: “Non è che la fine del mio matrimonio sia il punto focale. Non ho avuto una vita facile, sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo, ho raggiunto i miei obiettivi faticando e rinunciando a qualcosa. Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi. Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la ‘fidanzata di’ […] Oggi però posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa. Non auguro a nessuno quello che ho passato”.