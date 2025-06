Con l’arrivo della “bella stagione” torna d’attualità il tema degli influencer “scrocconi”. E’ infatti prassi consolidata per le star del web e dei reality show chiedere soggiorni, viaggi e cene gratis in cambio di foto sui propri canali social.

Lo scorso anno circolò una voce secondo cui un’ex vippona avrebbe preteso di alloggiare in un hotel in centro a Roma senza sborsare un centesimo. La scorsa estate, il noto esperto di gossip Amedeo Venza rivelò che un’ex concorrente del Grande Fratello, mentre si trovava in vacanza in Puglia, avrebbe chiesto un’auto a noleggio gratis per una settimana, e in cambio avrebbe pubblicizzato l’autonoleggio sui social. Ma la proprietaria aveva risposto picche: “E vuoi farti la vacanza a scrocco con le mie auto?!”. Mesi prima, durante la Mostra del Cinema di Venezia, sempre un’ex gieffina sarebbe stata invitata a lasciare l’albergo in cui alloggiava perché pretendeva di condividere la sua camera con alcuni suoi amici, di cui un noto truccatore, senza pagare.

La prassi è pressoché la stessa: tramite l'agente, l'influencer di turno invia una mail chiedendo di usufruire gratis dei servizi in cambio di sponsorizzazioni sui propri account social. Ma adesso c’è stato un ulteriore upgrade. Amedeo Venza ha infatti pubblicato la mail dell’agente di un influencer che chiedeva non solo il pernottamento gratuito in un hotel per il suo assistito e per altre due persone “in cambio di tag su Instagram story”, ma anche il cachet di 600 euro per il proprio “talent”. “Ovviamente l’hotel ha rifiutato - ha scritto Deianira Marzano ricondividendo la story del collega -. Sono due ex del GF”.