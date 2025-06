Sono giorni complicati per Helena Prestes. Dopo le dichiarazioni del suo ex fidanzato Carlo Motta, che a Fanpage.it ha rivelato di averla incontrata in più occasioni dopo la conclusione del Grande Fratello (senza che Javier Martinez ne fosse a conoscenza), si era trincerata nel silenzio, salvo poi intervenire sui social per negare ogni tradimento e per ribadire che la relazione con il pallavolista argentino sarebbe proseguita.

Il fatto che Javier non si fosse esposto aveva spinto i fan della coppia a dubitare che i due stessero ancora insieme, e ad ipotizzare un momento di crisi vissuto in privato. Una crisi che sembrava essere confermata anche da una mossa social di Gessica Notaro, grande amica e manager, insieme a Mauro Catalini, di Martinez. L’attivista, che aveva inizialmente dato la sua benedizione alla coppia, dopo le dichiarazioni di Motta aveva improvvisamente deciso di togliere il “segui” a Helena. Ma non solo. Lei e Catalini avevano anche scritto il seguente comunicato: “Scegliamo di scrivere queste poche righe per ringraziarvi dei messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni. Ci scusiamo per questo silenzio ma noi rappresentiamo professionalmente Javier Martinez e pur essendogli affettuosamente vicini non potremo essere noi a dare risposte alle domande riguardo la sua vita personale in questo momento. Se mai ci sarà la volontà di dare comunicazioni ufficiali sarà Javier a sceglierne il tempo e la modalità”.

Inoltre, nella giornata di ieri Deianira Marzano ha rivelato che Javier Martinez starebbe pensando di lasciare la sua agenzia: “Mi è stato riferito che Javier starebbe valutando l’idea di lasciare la sua agenzia, scelta che pare non sia stata accolta con entusiasmo. Sempre secondo quanto mi è stato detto, c’è chi teme che possano, a causa di questo, iniziare ad alimentare la figura di Carlo (Motta, ndr), forse anche per creare un po’ di tensione, sapendo che i rapporti tra Javier e Helena non sarebbero proprio distesi a causa di quest’ultimo e del caos che starebbe generando.

Ovviamente si tratta solo di voci, ma la sensazione è che certe dinamiche non siano del tutto casuali. Ad oggi vi garantisco che i ragazzi stanno ancora insieme e non si sono assolutamente lasciati. Devono solo affrontare una scelta importante riguardo l’agenzia e cercare di uscire indenni da tutta questa bufera mediatica che – va detto – è stata alimentata da chi sappiamo”.

L’esperta di gossip ha poi aggiunto: “Javier si ritrova tra due fuochi. I rapporti tra Helena e l’agenzia con cui collabora si sono un po’ raffreddati dopo una collaborazione che, a quanto pare, non ha soddisfatto pienamente le sue aspettative. Sembra che Helena non si sia trovata del tutto a suo agio, e che ora stia valutando, insieme a Javier, nuove strade professionali, magari altrove e in autonomia. Lui, dal canto suo è molto legato a Gessica, a cui deve molto, e non è felice della situazione che si è venuta a creare”.

Javier Martinez cambia agenzia?

Nelle ultime ore è però emerso dell’altro. Dando un’occhiata al sito di Stars Management Italia, agenzia leader nel management di attori televisivi, cinematografici, celebrità televisive e non solo, tra il roster dei talent c’è anche Javier Martinez. Nella bio del pallavolista argentino, si può anche leggere: "Concorrente del Grande Fratello 2024-2025, dopo 190 giorni di reclusione nella casa, è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questa edizione. Durante questa esperienza, Javier si è fidanzato con la modella brasiliana Helena Prestes, anche lei tra i concorrenti del reality”.

Javier ha dunque cambiato agenzia? Parrebbe proprio di sì, e al riguardo è arrivata anche una nuova conferma da parte di Deianira Marzano: “Pare che Javier abbia cambiato agenzia, confermando ciò che vi avevo anticipato”.