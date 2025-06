Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Non lo faccio x moda, Giulia Salemi ha ospitato Paola Barale, la quale ha raccontato un episodio spiacevole che riguarda anche Alfonso Signorini. Nel bel mezzo della chiacchierata con la showgirl, l’influencer ha ricordato di quando la Barale è sbarcata a L’Isola dei Famosi per fare una sorpresa al suo ex Raz Degan. Senza fare direttamente il suo nome, le due hanno parlato proprio di lui, e la Salemi ha ricordato di aver avuto un incontro non proprio piacevole.

“Mi ricordo molto bene quando sei andata a trovare il tuo ex a L’Isola dei Famosi. Ma tu sei stata anche molto buona fidati. Senza fare nomi e cognomi, sei stata una santa. Potevi vendicarti, fare veramente la str**za. Invece sei stata molto brava, molto buona. Anche perché adesso dico una cosa e mi sbilancio io. Io lui l’ho incontrato, l’ho conosciuto una sera a Venezia. È proprio una persona… fastidiosa. Cioè, non è stato per niente carino. Mi ha trattato come sei fossi una scema a dire la verità”.

Paola Barale non è sembrata particolarmente sorpresa: “Ah non è stato bravo con te? Ma sai che in realtà me lo dicono tutti. Ma come mai mi dite la stessa cosa? Ti ha trattato male? A testate bisogna prenderli, non permettere mai a nessuno di trattati così”.

L’ex vippona ha concluso rivelando la risposta data a Degan: “Ma infatti gli risposi a tono. Anzi, mi ricordo che gli dissi una cosa che ti riguarda. Gli dissi una cosa del tipo ‘guarda che Paola Barale è stata proprio una santa stare con te'. Adesso parliamo pure d’altro che è meglio”.