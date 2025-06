Lo scorso 7 maggio, Pierpaolo Pretelli ha debuttato nel ruolo di inviato per L’Isola dei Famosi, e due giorni fa c’è stato anche quello della sua compagna, Giulia Salemi, al fianco di Amadeus alla co-conduzione del nuovo programma The Cage – Prendi e Scappa. Per questa ragione, Alfonso Signorini ha aperto un box domande su Instagram, e i fan della coppia nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip si sono precipitati a chiedergli un commento.

A proposito dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, Alfonso Signorini ha rivelato di seguirla e di apprezzarla molto. Alla domanda diretta su Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato, ha risposto: “Se mi piace? Sì, molto”. Il conduttore del GF ha promosso anche Giulia Salemi: “Mi è piaciuta e migliorerà ancora di più nel tempo, ne sono certo”.

Alfonso Signorini ha visto nascere l’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (aiutandoli anche a superare una delle loro crisi). Era lui infatti a condurre quell’edizione del GF Vip in cui i due si sono conosciuti e innamorati. Ma non solo. Il direttore di Chi li ha richiamati nuovamente alla sua corte: lui ha condotto, insieme a Soleil Sorge, il GF Vip Party, mentre lei ha ricoperto il ruolo di esperta dei social durante il GF Vip 7. E la Salemi al Grande Fratello potrebbe tornarci. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza su Instagram, infatti, Giulia potrebbe tornare nel reality show dopo due anni di lontananza. L'influencer potrebbe ricoprire ancora una volta il suo ruolo di "bastarda col tablet", così come ha fatto nel 2023. La compagna di Pierpaolo Pretelli, quindi, potrebbe prendere il posto di Rebecca Staffelli, che nell'ultima edizione si era occupata di leggere i commenti degli utenti su X scritti durante le puntate.