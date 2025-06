A partire dal prossimo settembre, il Grande Fratello tornerà in onda su Canale 5, e al timone ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Ieri sera, il conduttore ha aperto un box domande su Instagram, e ha svelato che i casting sono sempre aperti, che se fosse per lui il reality durerebbe al massimo tre mesi e che la notizia che invece potrebbe durarne nove è assolutamente priva di fondamento.

La diciannovesima edizione del Grande Fratello che - come già anticipato nelle scorse settimane - celebrerà il 25esimo anniversario del reality show, avrà un cast composto per metà da ex concorrenti iconici che hanno fatto la storia del programma, e per l’altra metà da volti nuovi e sconosciuti. In merito ai possibili opinionisti, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi non dovrebbero essere riconfermate, e al loro posto Signorini vorrebbe arruolare Stefania Orlando e Anna Pettinelli.

Nel frattempo, tre volti noti, che hanno partecipato quest’anno a The Couple, si sono già candidati. Le prime a farlo sono state le sorelle Boccoli. “Se mi chiamassero per un altro reality? Sì ci andrei. E poi adesso sui social io e mia sorella siamo le Boccolers. E mi piace”, ha dichiarato Brigitta in una recente intervista parlando anche per sua sorella Benedicta. L’altro è Pierangelo Greco, che a Lorenzo Pugnaloni ha confessato di non escludere un suo ritorno in tv perché è un ambiente che gli piace molto: “Se ci sarà l’occasione di lavorare in TV, la coglierò al volo. Dopo cinque anni di social, sono pronto a tutto”. E sul Grande Fratello: “Parteciperei volentieri! Sarebbe un’altra sfida da affrontare, amo mettermi in gioco. Sarebbe anche una grande occasione per farmi conoscere meglio e raccontare i miei sogni e le mie passioni. The Couple è stato un po’ come un antipasto di Grande Fratello. Sì, ammetto che quella realtà oggi mi manca un po’”.