Nei giorni scorsi, il settimanale Chi aveva pubblicato alcune foto di Fedez e Clara mentre si salutavano, con quello che sembrava essere un bacio sulla bocca. Dopo la pubblicazione di queste immagini, la cantante aveva smentito categoricamente: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”.

Dopo la smentita di Clara, però, il settimanale Chi ha rincarato la dose, pubblicando sul numero in edicola oggi nuove foto della serata trascorsa tra lei e Fedez, aggiungendo anche la versione del fotografo che li ha paparazzati: “Era la prospettiva migliore, perché prima ero coperto da Fedez, che era messo di nuca. Ma erano appiccicati. Quando Fedez ha visto i fotografi fuori dal ristorante, ha continuato lo stesso ad avvicinarsi a Clara. Sono arrivate alcune persone a dirci di andare via − il ristoratore, l’assistente di Fedez − ma loro due hanno continuato, soprattutto lui, a cercarsi. Fino a quando, alla fine della serata, mentre erano al bancone con altre persone e si stavano salutando, ho visto che erano molto vicini. Così ho preso la macchina fotografica e ho ricominciato a scattare, catturando il bacio che vedete. Dovrebbero ringraziarmi, sembrava che volessero solo quello”.

Secondo il fotografo, tra Clara e Fedez non ci sarebbe dunque un vero flirt in corso, ma il loro avvicinamento sarebbe esclusivamente frutto di una strategia per promuovere il loro nuovo singolo Scelte stupide.