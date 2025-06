Fervono i preparativi per il matrimonio di Veronica Peparini e Andreas Muller. Dall’amore tra la nota coreografa e il ballerino, che hanno venticinque anni di differenza, sono nate le gemelline Ginevra e Penelope. La coppia si sposerà con il rito civile, e nei giorni scorsi al Comune di Roma sono apparse le pubblicazioni di matrimonio, pubblicate dal settimanale Chi.

foto pubblicata da Chi Magazine

Lo scorso dicembre, Veronica e Andreas avevano annunciato a Verissimo la volontà di sposarsi, raccontando i retroscena sulla proposta di matrimonio, avvenuta a La Talpa. La fatidica domanda era arrivata dietro le quinte del reality condotto da Diletta Leotta: nel bel mezzo di un gioco, il ballerino si era inginocchiato e a sorpresa aveva chiesto la mano alla compagna davanti a tutti. “Siamo state due persone che hanno deciso di vivere l’amore contro pregiudizi, barriere. Siamo arrivati a fare più di quello che pensavamo. Abbiamo messo al mondo due meraviglie che si chiamano Penelope e Ginevra e oggi voglio fare un passo in avanti nella nostra relazione, voglio fare un passo avanti in questa relazione, quindi voglio chiedere a Veronica se vuole sposarmi. Ne abbiamo fatte tante di follie”, le parole di Muller, prima di porgere l'anello alla Peparini. La coreografa, ricordando quel momento, aveva raccontato ancora incredula: “Mi avevano tolto gli anelli per un gioco e mai mi sarei aspettata questa proposta”.

Lo scorso marzo, dopo il battesimo delle figlie, la coppia aveva ribadito il progetto di sposarsi sempre durante un'intervista a Verissimo, questa volta in compagnia delle bambine: “Pensiamo di sposarci tra agosto e settembre, più a settembre perché ad agosto fa caldo. Io ho già anche pensato al vestito, sono andata a diverse sfilate, sto un po’ studiando”, aveva detto Veronica. Il fatto che le pubblicazioni siano state fatte adesso non significa che Andreas e Veronica abbiano deciso di anticipare: i futuri sposi hanno infatti 180 giorni di tempo per fissare la data dal giorno dell'affissione delle pubblicazioni.

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti nel 2015 all'interno del programma Amici di Maria De Filippi, dove lei era la sua insegnante di danza e lui un allievo. La loro storia d'amore è nata nel 2018 e, nonostante la grande differenza d'età (lei ha 25 anni più di lui) e i pregiudizi a ciò legati, è cresciuta fino alla decisione di allargare la famiglia. Nel 2023 hanno annunciato l'arrivo delle due gemelline e il 18 marzo 2024, dopo una gravidanza non semplice, sono nate Penelope e Ginevra.