Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jasmin Salvati sono finite in nomination. Questa sera, una di loro dovrà lasciare Cayo Cochinos, ma non dovrà tornare necessariamente in Italia. Com’è accaduto nelle ultime due puntate, infatti, anche alla nuova eliminata verrà concessa l’opportunità di restare in gioco sull’Ultima Spiaggia, dove al momento si trovano Dino Giarrusso e Alham El Brinis.

Ma chi sarà la nuova eliminata tra Loredana, Jasmin e Teresanna? Stando al risultato dei sondaggi, la Cannata e la Pugliese sono le più votate, mentre la Salvati risulta essere la candidata principale all’eliminazione.

L'Isola dei Famosi, il recap delle nomination

“Il primo a recarsi in Zona Nomination è Mirko: il Naufrago sceglie di penalizzare Loredana. Anche la scelta di Cristina ricade su Loredana: “Qualche volta mi dà l’impressione che sia a favore di camera, sembra che si sia costruita un personaggio” spiega.

Jasmin fa il nome di Cristina: pensa che lei non sia interessata ad instaurare un rapporto. Jey, seppur dispiaciuto, decide di nominare Jasmin a causa di quanto accaduto in puntata. Anche Teresanna fa il nome di Jasmin: “Lei è entrata a gamba tesa. Non è vero che non l’abbiamo accolta”.

È il turno di Mario il quale penalizza Chiara: “Ha degli atteggiamenti di chiusura. Dovrebbe avere un’esperienza di dialogo con tutti”. Chiara, invece, manda in Nomination Jasmin: pensa che lei non abbia voglia di proseguire questa avventura fino alla fine.

Patrizia, Loredana e Paolo sono costretti ad effettuare delle Nomination palesi. La scelta di Patrizia ricade su Jasmin in quanto spera che lei possa aprirsi di più con il gruppo. A causa dell’incomprensione avvenuta con la Naufraga, Paolo sceglie Loredana. Infine, Loredana ricambia la Nomination a Paolo per lo stesso motivo.

Anche per Omar, nonché la Leader, è giunto il momento di effettuare la propria scelta. Il concorrente fa il nome di Teresanna: “Sono andato per esclusione”.