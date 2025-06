Questa sera andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata de L’Isola dei Famosi. Ad intervenire in diretta, come anticipato da Fanpage.it, sarà anche Giuseppe Cruciani, che spronerà Mario Adinolfi che, negli ultimi giorni, ha mostrato segni di cedimento fisico e psicologico. “Giuseppe arriva con l’obiettivo di ricaricare Mario“, rivela una fonte vicina alla produzione. “Sa come prenderlo e come motivarlo. La loro amicizia è autentica e questo potrebbe fare la differenza“.

Ma la produzione dell’Isola dei Famosi ha pensato anche ad un altro colpo di scena, anticipato sempre da Fanpage.it: “Ma la vera sorpresa della serata riguarda una novità assoluta nel gioco a partire da stasera. Fanpage.it è in grado di anticipare che i concorrenti eliminati avranno a disposizione un particolare ‘lasciapassare’ per evitare l’uscita definitiva dal gioco. Con la presenza di un barbiere e di un tatuatore sull’Isola, chi dovesse essere costretto a lasciare Cayo Cochinos potrà beneficiare di una sorta di ‘amnistia’ decidendo di tagliarsi drasticamente i capelli o di farsi un tatuaggio in diretta televisiva. Questa sera, in nomination ci sono tre donne: Jasmin, Loredana e Teresanna”.