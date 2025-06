Nei giorni scorsi, ha iniziato a circolare una voce secondo cui Lorenzo Spolverato avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di Greta Zuccarello. Il gossip è esploso dopo che il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi sono stati avvistati insieme all’evento Vip Champion che si è svolto a Capri lo scorso fine settimana.

“Finalmente siete usciti allo scoperto. Care Lolliners, ora lasciate in pace Shaila. Sostenete la nuova coppia Greta e Lorenzo”. Un messaggio che, come riportato dai colleghi di Biccy, è stato in seguito inviato anche alla diretta interessata: “Ciao Greta, abbiamo visto la foto. Vogliamo solo chiarezza e verità. State insieme, vi state frequentando? Vogliamo solo la verità”. Lei, però, non l’ha presa benissimo e dopo aver inviato alla pagina un video, ha risposto: “Sono con la mia migliore amica ospite a un evento, è normale che facciano foto ragazzi… Negli eventi funziona così! Ed ora smetto di dare spiegazioni perché è veramente una cosa ridicola. Non c’è niente tra me e Lorenzo, solo lavoro”.

Dopo il gossip su Lorenzo Spolverato e Greta Zuccarello, smentito prontamente da quest’ultima, nei giorni successivi ha iniziato a circolare un nuovo pettegolezzo, questa volta con protagonista l’ex fidanzata del modello milanese, ovvero Shaila Gatta. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe fatto un’uscita a quattro con la sua amica Antonella Fiordelisi, che era ovviamente insieme al fidanzato Giulio Fratini, e ad un amico di quest’ultimo (la ballerina napoletana ha anche iniziato a seguirlo su Instagram). Tuttavia, con il passare delle ore, questo pettegolezzo non ha avuto alcun seguito, ma al contempo hanno iniziato a circolare nuove voci secondo le quali Shaila starebbe frequentando un imprenditore napoletano.