Due settimane fa ha avuto luogo a Capri il Vip Champion, consueto appuntamento di inizio estate. Nella splendida cornice dell’Isola Azzurra si sono riuniti tantissimi volti noti del mondo della tv e dello spettacolo, e tra questi anche diversi ex concorrenti del Grande Fratello. Su tutti, tre dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero Helena Prestes, il suo fidanzato Javier Martinez e Lorenzo Spolverato.

Com’è noto, all’inizio della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, l’influencer brasiliana si era presa una cotta per il modello milanese, con il quale, come si è scoperto in seguito, aveva già avuto dei contatti prima che entrambi varcassero la soglia della porta rossa. Con il passare delle settimane, poi, il rapporto tra i due si è logorato al punto tale da essere diventati acerrimi “nemici”. Lorenzo ha intrapreso una frequentazione con Shaila Gatta, giunta poi al capolinea – per volontà dell’ex velina - durante la finale del GF dello scorso 31 marzo, mentre Helena ha iniziato una storia d’amore con Javier che – al netto delle polemiche degli ultimi giorni – prosegue anche adesso che il reality è terminato.

Ad ogni modo, i tre ex gieffini hanno avuto modo di incontrarsi a Capri in occasione del Vip Champion, come testimonia una foto pubblicata dal settimanale Chi nella quale sono insieme, tra gli altri, a Samira Lui, Matilde Brandi, Pamela Prati e Valeria Marini. Al momento, non è dato sapere se c’è stato un confronto tra Helena, Javier e Lorenzo, né tantomeno cosa si sono detti.

Lorenzo su Helena e Javier: "Sono felice per loro"

“Io non sento Javier, non so dove sia, ma gli auguro tutte il bene del mondo. Però ogni tanto sui social becco dei video e lo vedo molto felice con Helena, sono contento per loro. Io auguro il meglio a loro come a tutti. Poi ovvio che non ci sentiamo, con alcuni ho più rapporto e con altri no”.