Francesca Barra, in un’intervista rilasciata a Fanpage in occasione del lancio del suo nuovo programma Storie non ordinarie di famiglie, che andrà in onda in seconda serata su La5, ha parlato della sua famiglia, della sua carriera e del flop di The Couple.

“Alcuni mi hanno accusata di essere stata con Claudio (Santamaria, ndr) mentre ero incinta del mio ex marito, altri hanno detto che passavo sotto le scrivanie, che mi doveva scoppiare il fegato, che Claudio era stato preso in giro al Grande Fratello, quando in realtà non ci ha mai partecipato. Ho deciso di condividere pubblicamente questi commenti non perché mi abbiano ferita, ma per far riflettere. Per dire a chi magari soffre per lo stesso motivo: guarda che razza di persone si svegliano la mattina e scrivono cose del genere su di te. L’ho fatto per ridimensionare certe critiche".

Opinionista insieme al coreografo Luca Tommassini a The Couple, reality show condotto da Ilary Blasi chiuso in anticipo, Francesca Barra ha ammesso che aspettava un epilogo del genere: “Un po’ sì. Quando si offre un montepremi così importante (un milione di euro, ndr), chi ti guarda da casa vuole sentire che quel premio sia meritato, no? Che sia un milione o cinquantamila euro, devi sudartelo. Forse è mancato quel senso di conquista, e può aver creato un certo distacco nel pubblico. Poi, ci sono dinamiche televisive su cui posso solo fare ipotesi: arrivava dopo un altro reality, forse il fatto che a vincere fossero personaggi noti, con un premio così alto, ha scoraggiato chi guardava da casa. Non lo so con certezza.

Quando un programma chiude, non lo si chiude a Francesca Barra, a Ilary Blasi o a Luca Tommassini. Lo si chiude a un’intera squadra di persone che ci lavora dietro, che ci mette impegno ogni giorno. Per questo non si gioisce mai per la fine di un programma, anche se può non piacere: dietro c’è una macchina che lavora e va rispettata”.