Durante le prime tre settimane della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ben cinque naufraghi hanno deciso di ritirarsi: Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino e . Ma non è finita qui. A quanto pare, infatti, nella puntata del prossimo mercoledì dovrebbe esserci un nuovo ritiro.

Deianira Marzano ha rivelato che un altro naufrago dovrebbe lasciare il l’Honduras a causa di una forte crisi: “Un altro concorrente ha manifestato l’intenzione di lasciare l’Isola: pare che la decisione sia stata presa dopo una notte difficile, tra crisi di pianto e momenti di sconforto. Gli autori stanno tentando ogni strada per fargli cambiare idea, ma al momento lui sembra irremovibile. L’atmosfera nel gruppo è tesa e molti iniziano a temere un effetto domino”.

L’esperta di gossip non è la sola a parlare di un altro addio a L’Isola dei Famosi. Lo ha fatto anche Gabriele Parpiglia, che su X ha scritto: “E vi anticipo un nuovo ritiro la settimana prossima e gli ingressi (per i nomi che so io) saranno un flop totale”.

Nell’ultimo articolo pubblicato sulla sua newsletter, Parpiglia ha parlato di sbarchi in Honduras e anche di altri ritiri: “Avevo previsto, appunto, i ritiri dall’Isola dei famosi e anzi vi anticipo che la settimana prossima ce ne saranno degli altri e i nuovi ingressi, i nomi nuovi, non rialzeranno le sorti di un programma, che è diventato l’Isola dei ritirati, dove Mario Adinolfi regge ancora, seppur con qualche privilegio (e allora che “Isola” è se concedi i privilegi come guardare la messa e “altro?)”.