Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo in occasione della puntata speciale dedicata ad Amici, Cristiano Malgioglio ha confessato che il prossimo novembre convolerà a nozze, e la sua testimone di nozze sarà Alessandra Celentano.

A riportarlo sono i colleghi di SuperGuidaTv, che hanno pubblicato le anticipazioni dell’intervista. “Alla fine è entrato Cristiano Malgioglio insieme ad Alessandra Celentano – si legge -. In questa occasione è stato mostrato un filmato dei balli che hanno fatto ad Amici 24 durante il Serale. La Celentano ha mostrato molta ammirazione per il cantante sottolineando che per lei Cristiano è un vero artista. Malgioglio ha affermato che si sposerà e che Alessandra Celentano sarà testimone di nozze, probabilmente il prossimo novembre. In realtà, però, non si sa davvero quando”.

Lo scorso febbraio, durante una conferenza stampa del Festival di Sanremo che lo ha visto co-conduttore, Cristiano Malgioglio aveva confermato di essere fidanzato con lo stesso uomo conosciuto nel 2020, tale Onur. I due si sarebbero incontrati a Istanbul e lui gestisce una palestra insieme al fratello.