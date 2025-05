Durante l’ultima edizione del Grande Fratello, l’intesa nata tra Iago Garcia e Stefania Orlando aveva spinto i telespettatori ad ipotizzare che tra i due sarebbe potuta nascere una storia d’amore (nacque anche l’hashtag di coppia, “#Garciando”). Sia l’attore che la conduttrice sembravano interessati l’uno all’altra, ma una volta terminato il reality show, Iago ha iniziato una frequentazione con Amanda Lecciso.

“Se io e Amanda stiamo insieme? Sembra di sì. Se siamo fidanzati? Forse sì, può darsi, non lo so… Ci stiamo frequentando – ha dichiarato Garcia a La Volta Buona -. L’importante è quello che entrambi stiamo sentendo e ce lo stiamo godendo. E’ il pubblico che vuole dare un nome al rapporto, noi lo viviamo… Nella Casa non era il contesto adatto e non provavo nulla, come si è chiusa la porta è iniziato il rapporto, perché prima non sai se è spinto dagli autori”.

Tra coloro che non si aspettavano che tra Iago e Amanda potesse scoccare la scintilla c’era probabilmente anche la Orlando, ma il rapporto tra quest’ultima e l’attore spagnolo non si è assolutamente compromesso, anzi. A testimonianza di ciò c’è un video di alcune ore fa. “Sono qua e sto festeggiando con Stefania Orlando", ha spiegato Iago. "Festeggiamo la nostra bella amicizia”, gli ha fatto eco Stefania. Un’amicizia che ha spinto la conduttrice a parlare all’ex coinquilino di Marco Zechini, suo nuovo compagno.