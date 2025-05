Una nuova edizione del Grande Fratello tornerà a settembre in versione “Gold” per celebrare il venticinquesimo anniversario. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che il cast possa essere composto in gran parte da concorrenti che nel corso degli anni hanno reso celebre il reality show.

In merito alla prossima edizione del Grande Fratello, Davide Maggio ha anticipato su Instagram che tornerà a condurlo Alfonso Signorini, e che sul fronte degli opinionisti “cercherà tra gli amici”. Deianira Marzano, invece, ha rivelato che Benedicta Boccoli, ex concorrente di The Couple, è praticamente “già presa per il prossimo GF”.

Lo scorso marzo, Davide Maggio aveva anticipato che il prossimo settembre ci sarebbe stata un’edizione del Grande Fratello “All Stars”.

“Mentre la diciottesima, dimenticabilissima, edizione è agli sgoccioli, si lavora già alla diciannovesima. Il GF 19, infatti, segnerà un traguardo importante per il reality: 25 anni di (dis)onorata carriera. Davide Maggio può anticiparvi che Endemol sta pensando di mettere in piedi un GF Gold per celebrare i 5 lustri del programma. La scelta è semplice: si vorrebbero riportare in gara alcuni concorrenti storici del programma che andrebbero, così, a rappresentare la componente ‘vip’ degli inquilini della casa. Gli altri partecipanti, come da tradizione, sarebbero persone comuni per le quali i casting inizieranno dopo la chiusura dell’edizione in corso. La speranza è che tra i concorrenti storici vengano esclusi di default i “professionisti dei reality” e tutti coloro per i quali l’apertura della porta rossa non rappresenta più una novità ma una consuetudine”.

Intanto, nei giorni scorsi Amedeo Venza ha rivelato la data in cui dovrebbe partire la nuova edizione del Grande Fratello: “Partirà il 13 settembre e già diversi nomi sono stati contattati, uno tra tutti? Paola Barale, che per l’ennesima volta ha detto no”.

Al riguardo, Lorenzo Pugnaloni ha lanciato una nuova indiscrezione: “Per la prossima stagione si sta valutando di tenere solo il GF come reality e di farlo durare da settembre a maggio. Tra le varie indiscrezioni giunte, la possibilità che ci siano due edizioni di durata più breve rispetto alla unica estesa. Tra le due, la famosa edizione Gold per i 25 anni”.