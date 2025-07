Tornano a circolare indiscrezioni su una nuova presunta lite che vedrebbe coinvolta Belen Rodriguez. Secondo alcune fonti, l’episodio non avrebbe alcun collegamento con quello ben più noto risalente a maggio scorso, quando la situazione era sfociata in un vero e proprio caso mediatico.

In quell’occasione, secondo quanto riportato da alcune fonti, il diverbio sarebbe degenerato fino al punto in cui la ragazza coinvolta avrebbe riportato una rottura del setto nasale. Una versione, tuttavia, non confermata dai fatti. Il video circolato online, infatti, mostra solo uno spintone e si sentono delle grida della Rodriguez, tra cui la frase: “Te la rompo la testa”.

Nell’ultimo numero della sua rubrica Chicchi di Gossip, Gabriele Parpiglia ha parlato di “nuova rissa per la Rodriguez”, che sabato sera, intorno alle 23, avrebbe discusso con un rider di Glovo. Stando a quanto rivelato dal noto giornalista, per strada sarebbero volate urla e offese, che avrebbero attirato l’attenzione di diversi passanti. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando da casa di Belen sarebbe uscito fuori il suo ex Stefano De Martino, preoccupato per le grida sentite poco prima. Stando al racconto di Parpiglia, una volta arrivato in strada avrebbe parlato con alcune persone presenti sul posto e avrebbe dato ragione al rider: “Poi, De Martino ha appianato i nervosismi e con aria sconsolata è tornato in casa con la sua ex moglie”.

Al momento, però, la Rodriguez non si è espressa su nessuno dei due episodi.