Dopo il ricovero in ospedale, Mario Adinolfi è tornato a casa e si è raccontato a Fanpage: “Ora sono a casa mia, sono a letto e sto cercando di recuperare perché ho capito che adesso devo assolutamente staccare la spina […] Starò con la mia famiglia. L’idea di stare a casa mi rasserena, è venuta anche mia mamma 80enne a farmi da crocerossina. Mi metto comodo e guardo le puntate de L’Isola dei Famosi perché io non le ho viste”

Il malore di cui è rimasto vittima l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi è stato causato dello stress, dal caldo e dall’eccessiva perdita di peso (34 kg in due mesi). “Ho avuto il crollo dell’impalcatura. E pensare che ero arrivato all’Isola con analisi perfette. Poi, il mio corpo ha fatto fatica a gestire il calo di peso – ha raccontato Adinolfi -. Arrivato in Italia, il caldo micidiale e la prima colazione fatta con cornetto e cappuccino hanno iniziato a darmi progressivamente fastidio. Ho avuto l’intelligenza di capire che il fastidio sarebbe diventato via via molto più problematico”.

Poi ha aggiunto: “È stata una notte brutta, brutta, lì la situazione è precipitata con dolori atroci poi mi hanno rimesso in piedi. La buona notizia è che so leggere ancora i segnali del mio corpo. Se non fossi così positivo sarei già sotto terra”.

Mario Adinfoli ha poi parlato degli altri compagni di avventura, e ha rivelato che lui non è l’unico ad aver avuto problemi di natura fisica: “Veronica Gentili mi ha espresso vicinanza immediata e mi ha fatto molto piacere. La famiglia dell’Isola si è riunita attorno al mio capezzale. Con gli altri concorrenti ci siamo raccontati i guai che stiamo vivendo e devo dire che stiamo tutti abbastanza inguaiati, anche chi ha un fisico estremamente atletico. Sto notando che tutti noi abbiamo dei problemi, soprattutto coloro che hanno fatto tutto il percorso. L’isola è un’esperienza diversissima da qualsiasi altra cosa si possa fare nella vita”.

Anche Loredana Cannata, al pari di Mario Adinofi, è stata ricoverata in ospedale.