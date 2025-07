Adesso è ufficiale: Simona Ventura sarà la conduttrice della versione Nip della prossima edizione del Grande Fratello (che andrà in onda da ottobre a dicembre). Alfonso Signorini, invece, sarà al timone della versione “Gold” da gennaio ad aprile 2026. Ad annunciarlo è stato Hit su Affari Italiani.

L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi e giudice di X Factor tornerà dunque alla conduzione di un reality show, dopo essere stata voce narrante (e conduttrice) de Il Collegio, Music Farm, The Voice of Italy, Il contadino cerca moglie e Temptation Island Vip. Simona Ventura è stata la prima scelta, ma il provino è stato sostenuto anche da altre, come ad esempio da Alessandra Viero, conduttrice di Pomeriggio Cinque News.

Opinionisti e cast

Più incerta, invece, la squadra in studio: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste dell'ultima edizione, non dovrebbero essere riconfermate. Tra i nomi emersi per un possibile coinvolgimento in studio figurano quelli di Anna Pettinelli e Stefania Orlando, due volti noti e già rodati nell’universo Mediaset. In bilico anche la figura della “esperta dei social” Rebecca Staffelli.

Ma chi saranno i concorrenti dell’edizione “Gold” del Grande Fratello, quella per celebrare i venticinque anni dalla messa in onda della prima storica edizione? Il collega Lorenzo Pugnaloni ha fatto i nomi di Sophie Codegoni (ha partecipato al GF Vip 6), protagonista della nota vicenda giudiziaria insieme al suo ex compagno Alessandro Basciano, e Dayane Mello, che ha partecipato al GF Vip 5. Deianira Marzano, invece, ha rivelato che Daiana Guspero, nuova compagna di Massimiliano Varrese, ha già sostenuto un provino. “L’idea sarebbe quella di farla entrare nella Casa per creare una dinamica legata a Massimiliano Varrese”, ha sceitto l’esperta di gossip.