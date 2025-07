Mentre Mirko Brunetti si gode la nuova relazione con Silvia Ghio, Perla Vatiero fa molta fatica a provare interesse per un uomo. Andata in archivio la storia d’amore più chiacchierata della passata stagione televisiva targata Mediaset, la vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello ha raccontato ai suoi followers che “raramente a me piace qualcuno”.

Dopo la rottura maturata a Temptation Island, Mirko Brunetti e Perla Vatiero approdarono nella Casa del Grande Fratello, dove scoccò nuovamente la scintilla. Tuttavia, nell’agosto 2024 la storia giunse nuovamente ai titoli di coda, e da allora le loro strade si sono divise. Lui oggi è fidanzata con Silvia Ghio, mentre lei si gode la vita single insieme alle amiche (ha trascorso una vacanza a Ibizia in compagnia dell’ex “rivale” in amore, Greta Rossetti, e all’ex tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino).

Perla Vatiero: "Raramente a me piace qualcuno"

“Io non ho trovato manzi, forse sono io il problema – ha detto Perla riferendosi alla quantità di uomini presenti ad Ibiza -. Le mie amiche mi prendono in giro, non mi piace mai nessuno. Ho seri problemi. Una persona deve prendermi esteticamente, caratterialmente, guardo i modi, le movenze. Non so, ma faccio tanta fatica. Raramente a me piace qualcuno, questa cosa mi spaventa. Le mie amiche mi prendono in giro, dicono che sono troppo complicata”.

A differenza della sua ex fidanzata, Mirko ha ritrovato l'amore con Silvia Ghio, ex semifinalista di Miss Italia. I due si sono conosciuti in un’accademia di recitazione che entrambi frequentano a Roma.