Questa sera, giovedì 3 luglio, prende il via su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia racconterà le storie e i sentimenti di sette coppie non sposate e senza figli in comune, pronte a mettersi in gioco per decidere se portare avanti il loro rapporto o interromperlo.

Le coppie protagoniste del docu-reality quest'anno sono:

Valentina, 32 anni e Antonio 33 anni, fidanzati da 1 anno;

Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, fidanzati da 8 anni;

Maria Concetta, 37 anni e Angelo, 33 anni, fidanzati da poco più di 1 anno e mezzo;

Simone, 28 anni e Sonia B., 25 anni, fidanzati da 6 anni;

Denise, 36 anni e Marco 31 anni, fidanzati da 4 anni;

Lucia, 27 anni e Rosario 29 anni, fidanzati da 2 anni;

Sarah, 24 anni e Valerio, 26 anni fidanzati da 5 anni.

Nel frattempo, a poche ore di distanza dalla messa in onda della prima puntata di Temptation Island, una delle fidanzate, Lucia Ilardo, sarebbe stata “pizzicata” a Milano in compagnia di Francesco Sole, al secolo Gabriele Dotti, noto youtuber e in passato co-conduttore di Tu Si Que Vales.

La segnalazione arrivata a Very Inutil People lascia intendere che tra i due potrebbe esserci un’intesa che va oltre una semplice amicizia. Chi ha fornito la soffiata sostiene che tra Lucia Ilardo e Francesco Sole ci fosse una certa complicità, tanto da far nascere sospetti su un possibile flirt. Tuttavia, non sono emerse foto o video a supporto della testimonianza. La fonte sarebbe un conoscente comune, che avrebbe preferito mantenere l’anonimato.

“Ciao Very, oggi Lucia llardo (incoming Temptation) era a pranzo con Francesco Sole a Milano. Non potevo fare la foto perché li avevo proprio di fronte. Non sembravano amici, sembrava piuttosto un primo incontro. C’erano altre due ragazze al tavolo con loro che a un certo punto si sono allontanate. Il ristorante era Il Pulentin in zona Stadera/Navigli (molto low key)”.