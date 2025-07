Una nuova edizione del Grande Fratello tornerà a settembre in versione “All Stars” per celebrare il venticinquesimo anniversario. Stando a quanto anticipato nelle passate settimane da Davide Maggio, sembra che il cast possa essere composto in gran parte da ex concorrenti che nel corso degli anni hanno reso celebre il reality show di Canale 5.

Sul fronte concorrenti, nelle passate settimane è circolato anche il nome di Gianmarco Steri, tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne uscito dal programma con Cristina Ferrara (nelle ultime ore i due hanno spazzato via le voci relative ad una presunta crisi). Secondo il collega Lorenzo Pugnaloni, il barbiere romano starebbe facendo di tutto per entrare nella Casa più spiata d’Italia e vivere una nuova esperienza televisiva, ben diversa da quella del dating show di Maria De Filippi. Ma Gianmarco non è l’unico ad essere stato attenzionato dagli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sempre secondo Pugnaloni, a varcare la soglia della porta rossa, potrebbero essere anche Martina De Ioannon e Raul Dumistras, ex fidanzato di quest’ultima (i due hanno partecipato a Temptation Island). “La produzione starebbe valutando la possibilità di inserire i tre in un ‘triangolo’, formula già nota al pubblico, per alimentare dinamiche forti e tensioni emotive fin dal primo giorno”, si legge su LolloMagazine.

Intanto, nella giornata di ieri Amedeo Venza ha rivelato che Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono stati entrambi provinati per il Grande Fratello, e in seguito sarebbe previsto anche l’ingresso di Ciro Solimeno, scelto proprio dalla bionda romana a Uomini e Donne. Al riguardo, non si è fatta attendere la reazione dell’ex tronista e del fidanzato. I due, infatti, hanno pubblicato su Instagram un video nel quale replicano alle voci circa una loro possibile partecipazione al GF: “Io, te e il divano. Ecco l’unico triangolo che consideriamo”.