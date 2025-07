Nonostante il Grande Fratello sia andato in archivio ormai da oltre tre mesi, i concorrenti dell’ultima edizione continuano a far parlare di loro. E’ il caso di Helena Prestes, che nelle ultime ore è stata destinataria di una velenosissima frecciatina lanciatale da un’ex coinquilina. Ma facciamo un passo indietro.

Nei giorni scorsi, la modella brasiliana ha aperto una wishlist Amazon per “guidare” i fan che vogliono farle un regalo in occasione del suo compleanno (il prossimo 16 luglio compirà 35 anni). “Non è una richiesta, io sono già contenta così, ma piuttosto di buttare soldi in regali poco utili o costosissimi ho riattivato questa lista che condivido anche con i miei amici”, ha scritto l’ex gieffina.

A far storcere il naso è stato il fatto che, tra i vari oggetti, c’è anche uno smartwatch dal valore di 600 euro, e al riguardo non è tardata ad arrivare la reazione di Ilaria Galassi (tre lei e Helena c’era stata un’accesissima discussione all’interno della Casa). L’ex volto di Non è la Rai, con l’avvicinarsi anche del suo di compleanno, attraverso il suo profilo Instagram ha tirato una bordata potentissima all’indirizzo della Prestes.

“Preparate i portafogli (e magari anche qualche banca centrale) perché il mio compleanno si avvicina! Il 10 luglio 2025 è la data, e la mia wishlist è diciamo pure ‘ambiziosa’. Non si sa mai, a volte i sogni si avverano, no? Ecco cosa vorrei trovare sotto il mio albero (0 nel mio garage, o nel mio porto privato): Ferrari Testarossa: Per sfrecciare verso il futuro con stile (e multe salate). Rolex: Perché l’ora di essere ricchi è sempre adesso. Crociera: Ma non una qualsiasi, una di quelle che durano mesi e ti fanno dimenticare il tuo nome. Yacht: Per parcheggiarlo davanti alla villa (vedi punto 5); Villa: Con almeno 10 bagni, perché la privacy è importante, anche quando sei l’unico in casa. Non mettete troppa pressione su voi stessi, eh! Un biglietto di auguri va bene lo stesso… o forse no?”.