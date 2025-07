La notizia della rottura tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto (clicca QUI per l’articolo), sebbene fossero giorni che si mormorasse di una nuova crisi (già lo scorso ottobre i due si erano lasciati salvo poi tornare insieme), ha gettato nello sconforto i numerosissimi fan della coppia nata durante l’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne. Tuttavia, per chi ne sentisse già la nostalgia, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, uno tra l’ex tronista veneto e l’ex corteggiatrice napoletana potrebbe essere arruolato nella nuova edizione del Grande Fratello in partenza il prossimo settembre.

“Sembra proprio che si stia valutando quale dei due – Brando o Raffaella – potrebbe partecipare al Grande Fratello – ha scritto l’esperta di gossip -. Non si tratta di una conferma ufficiale, ma diverse fonti ripotano un avvicendamento nella scelta del cast: potrebbe essere l’uno o l’altra, ma ancora non è stato deciso chi”.

Un nuovo "triangolo" al Grande Fratello?

Sul fronte concorrenti, nelle passate settimane è circolato anche il nome di Gianmarco Steri, tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne uscito dal programma con Cristina Ferrara (nelle ultime ore i due hanno spazzato via le voci relative ad una presunta crisi). Ma non solo. Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, insieme all’ex tronista, potrebbero varcare la porta rossa anche Martina De Ioannon (che ha scelto Ciro Solimeno e non Gianmarco), e l’ex di quest’ultima, Raul Dumitras, con il quale ha partecipato a Temptation Island.

Una nuova edizione del Grande Fratello tornerà a settembre in versione “All Stars” per celebrare il venticinquesimo anniversario. Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, sembra che il cast possa essere composto in gran parteda ex concorrenti che nel corso degli anni hanno reso celebre il reality show. Ma a cambiare non sarà esclusivamente la formula, bensì anche le due opinioniste che non verrebbero riconfermate.

Grande Fratello, chi saranno le opinioniste

Secondo 361 Magazine, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi non torneranno sulla loro poltrona: “Al timone, con entusiasmo del pubblico, potrebbe esserci ancora Alfonso Signorini, che negli anni ha saputo dare al reality un tono più umano e narrativo. Tuttavia, si parla di un cambio in panchina per le opinioniste: al posto di Beatrice Luzzi, nelle ultime settimane è apparso il nome di Stefania Orlando, che per il momento non ha ancora smentito e neanche confermato il rumor. Per quanto riguarda invece Cesara Buonamici pare non sia stata confermata”.

In effetti i rumor che vorrebbero Stefania Orlando come possibile opinionista del nuovo GF circolano già da alcune settimane, ma Dagospia ha fatto un altro nome. Secondo Alberto Dandolo, Alfonso Signorini vorrebbe Anna Pettinelli al suo fianco: “Cambiamenti in corso al GF. Nei corridoi di Cologno Monzese serpeggia una voce: Alfonso Signorini vorrebbe tanto come opinionista della prossima edizione del GF la vulcanica Anna Pettinelli. Ci riuscirà? Ah, saperlo”.