Zeudi Di Palma è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. La Miss Italia, che ha ammesso di essere bisessuale, si è da subito avvicinata a Helena Prestes, con la quale ad un certo punto si ipotizzava potesse nascere qualcosa che andasse oltre una semplice amicizia. La vicinanza tra la gieffina napoletana e la modella brasiliana ha dato vita al potentissimo fandom delle Zelena (che hanno “dopato” costantemente l’esito del televoto), diventate poi Zeudiners dopo che la Prestes ha intrapreso una frequentazione con Javier Martinez che prosegue anche adesso a distanza di oltre tre mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nei mesi successivi al GF, Zeudi si è data molto da fare dal punto di vista lavorativo: prima l’iniziativa legata ai tatuaggi (che ha causato non poche polemiche), e poi gli spettacoli prima a Madrid e poi in Brasile. Adesso, però, sembra che nella vita dell’ex gieffina sia arrivato anche l’amore. Nelle ultime ore, infatti, stanno circolando su X foto e video della Di Palma in compagnia di un ragazzo misterioso. Al riguardo è arrivata anche una segnalazione a Deianira Marzano: “Zeudi sta insieme ad un ragazzo di Napoli. Domenica li hanno visti a Miranapoli insieme. Ormai si frequentando da mesi, con tanto di prove. Su X stanno girando foto, video e momenti di loro insieme. Una storia nascosta ma che adesso è stata scoperta”.

Sarà così? Zeudi ha davvero trovato l’amore? Non ci resta che attendere per scoprirlo.