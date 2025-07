E’ giunta (di nuovo) al capolinea la storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, nata durante la stagione 2023-2024 di Uomini e Donne. La coppia aveva già vissuto una crisi lo scorso ottobre, ma era riuscita a superarla e, per i mesi successivi, si sono mostrati complici e innamorati. Nelle ultime settimane, però, sono tornate a circolare alcune voci relativi a presunti tradimenti da parte dell’ex tronista. Voci che avrebbero contribuito a minare la stabilità della coppia (che si reggeva su un equilibrio già precario) e che, come raccontato dalla stessa Raffaella, ha generato una serie di alti e bassi nel rapporto con Brando. Vicissitudini che hanno spinto l’ex corteggiatrice a chiudere la storia con Ephrikian.

Raffaella Scuotto annuncia la rottura con Brando Ephrikian

“Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme. Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa relazione. Ma pian piano, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti e non é così che un amore va vissuto. Non farò la vittima, non m’importa quel che si dirà: ‘ecco, sei arrivata al tuo obiettivo’, ‘volevi solo questo’, chi mi conosce e ha condiviso momenti con noi, sa perfettamente come abbiamo vissuto questo amore, quanta gioia negli alti e quanta sofferenza nei bassi e probabilmente i bassi hanno lasciato in me delle ferite troppo profonde affinché potessi lasciar correre. Chiudo questa storia con il cuore a pezzi, voglio bene a Brando più di quanto io stessa possa immaginare, ma questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali. Mi sento in colpa? Assolutamente si, far soffrire le persone è sempre stato uno dei miei più grandi traumi, ma non mi sentirò mai in colpa per la fine di un amore perché bisogna alimentarlo affinché vada avanti e se questo é venuto a mancare, la colpa é di entrambi, é sempre al 50%, come anche i meriti, come ogni cosa che fa andare avanti un qualsiasi rapporto umano. Resta il fatto che continueremo a volerci bene anche se le nostre strade si dividono, perché quello che si vive non si dimentica mai, come non svanirà mai ciò che si è provato”.

Brando Ephrikian annuncia: "Mi allontano dai social"

A distanza di circa un’ora dall'annuncio di Raffaella, anche Brando ha rotto il silenzio, annunciando di volersi prendere una pausa dai social: “Ci sono momenti in cui anche le parole sembrano fare troppo rumore. Ultimamente sento il bisogno di rallentare, di lasciare andare il superfluo e prendermi cura di ciò che dentro di me chiede ascolto. Per questo mi allontanerò dai social per un breve periodo. Non per allontanarmi da voi, ma per riavvicinarmi a me stesso. Ci rivedremo presto, con più verità e forse un po’ di più di luce dentro. Grazie per esserci, anche nel silenzio”.