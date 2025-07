Ancora pochi giorni e finalmente Pierpaolo Pretelli potrà riabbracciare la sua Giulia Salemi e loro figlio. Mercoledì 2 luglio, infatti, ci sarà la finale de L’Isola dei Famosi (clicca QUI per le previsioni degli scommettitori), e l’ex gieffino terminerà la sua prima esperienza da inviato del celebrity survivor condotto da Veronica Gentili.

Nel frattempo, proprio mentre il compagno si trovava in Honduras, Giulia ha debuttato alla co-conduzione al fianco di Amadeus in The Cage – Prendi e Scappa, il nuovo game show in onda sul Nove che sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti. La Salemi ha però deciso di concedersi una pausa, e ha trascorso il fine settimana sul lago di Como in compagnia di sua mamma Fariba e del piccolo Kian. L’influencer italo-iraniana ha colto l’occasione per mostrarsi in costume da bagno (e in splendida forma) e non è si è fatta attendere la reazione di Pierpaolo, che sotto ad una delle foto pubblicate dalla fidanzata, ha commentato: “We weee”, con tanto di emoji con bocca spalancata e due cuori al posto degli occhi.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, Giulia Salemi ha parlato anche della relazione con Pierpaolo Pretelli: “Io e Pierpaolo siamo ben organizzati, a volte di più, a volte di meno, ogni tanto ovviamente ci sta la discussione, ma sono cose molto ironiche, noi giochiamo molto. Se tutti e due lavoriamo c'è la tata, mia mamma o sua mamma. Ovviamente ogni giorno è una sfida nuova quindi non si riesce a programmare nulla con largo anticipo. Secondo me Pier ha proprio quell'istinto paterno, è proprio un bravo papà, dolce, gentile, ha quest'animo anche lui un po’ femminile. È una dota rara da trovare, io anzi invito ogni maschio a cercare di trovare anche quel lato un po' più sensibile. Essere sensibile non ti rende meno macho. È tempo di dare priorità al bravo ragazzo. Secondo me è giusto che il padre alla pari della madre sia flessibile e contribuisca. Questa cosa che deve essere la mamma a stare in casa, a fare la casalinga, a cucinare, a stirare: ma dove c'è scritto? È giusto che il papà al pari della mamma contribuisca in casa al 50% in tutto”.