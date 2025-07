Sono più innamorati che mai Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, coppia nata durante l’ultima edizione di Uomini e Donne. In questi giorni, l’ex tronista romana e l’ex corteggiatore originario di Torre Annunziata si trovano ad Ibiza, dove stanno trascorrendo la loro prima vera vacanza estiva insieme. E dalla splendida isola delle Baleari aggiornano costantemente i fan circa i loro spostamenti.

In una recente intervista, Martina e Ciro hanno svelato alcuni retroscena relativi agli inizi della loro frequentazione lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. “Qualche tempo fa Ciro doveva tornare a Napoli per fare un esame, io non sarei potuta andare con lui perché avevo degli impegni - ha raccontato la De Ioannon -. Quando ci siamo salutati già stavamo malissimo all'idea di dividerci, così, mentre lui caricava la macchina, ho fatto uno zaino al volo e senza dirgli niente sono uscita di casa, mi sono seduta al suo fianco e siamo partiti insieme".

"La seconda volta che ci siamo 'separati' perché io dovevo tornare a casa - ha aggiunto Ciro -, Martina mi mancava così tanto che dopo qualche ora sono tornato a Roma solo per cenare con lei".

Martina e Ciro già convivono a Roma, ma adesso stanno pensando di prendere una casa più grande: "Vogliamo goderci il momento - ha detto lei -, ma stiamo pensando anche a prendere una casa più grande, perché l'idea è quella di costruirci in un futuro una famiglia".

"Passo dopo passo, senza correre, vogliamo costruire un futuro e il primo step è una casa che ce lo permetta", ha concluso Solimeno.