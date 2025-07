Ci sarebbe maretta in una coppia nata da due ex concorrenti del Grande Fratello. A rivelarlo è stata Deianira Marzano, che tra le sue Instagram stories ha scritto: “Una coppia del Grande Fratello, formata da ex concorrenti amatissimi, sta attraversando un periodo di gelo assoluto! Secondo indiscrezioni, i due avrebbero litigato furiosamente di recente: le tensioni sono alle stelle, e ora sono in freddo totale, tanto che non si rivolgono più la parola”.

L’esperta di gossip non ha fatto i nomi dei due ex gieffini in questione, e sui social è già partita una “indagine” per scoprire chi sono gli ex concorrenti in questione. Quel che è certo è che non dovrebbe trattarsi di una coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Tra Helena Prestes e Javier Martinez, dopo il terremoto provocato dalle rivelazioni di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana, la storia procede a gonfie vele (i due hanno trascorso il weekend a Rimini in occasione di un torneo di beach volley al quale ha partecipato il pallavolista argentino). Idem dicasi per la relazione tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi (appena 48 ore fa la dottoressa romana ha smentito le voci circa una presunta crisi con il fidanzato) e per quella tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, apparsi felici e affiatati lo scorso weekend in Trentino. Stesso discorso per Yulia Bruschi e Luca Giglioli detto Giglio. Solo poche ore fa, infatti, quest’ultimo ha pubblicato tra le sue Instagram stories un video della fidanzata mentre tiene in braccio un cagnolino. Di Amanda Lecciso e Iago Garcia manco a parlarne. Alcuni giorni fa, la sorella di Loredana e l'attore spagnolo, ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona, hanno parlato in maniera entusiasta della loro relazione.

E’ dunque ipotizzabile che si tratti di una coppia nata nelle passate edizioni del reality show di Canale 5, ma quale? Non ci resta che attendere eventuali sviluppi per scoprirlo.