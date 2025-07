Una mossa social di cui si è resa protagonista Elisabetta Gregoraci nelle ultime ore non è passata inosservata e ha scatenato gli utenti sui social, secondo i quali la conduttrice originaria di Soverato avrebbe stuzzicato Antonella Fiordelisi, attuale fidanzata del suo ex compagno Giulio Fratini.

“Mentre Elisabetta Gregoraci si gode le vacanze a Forte dei Marmi, anche il tempismo ha avuto un ruolo significativo – si legge su Chi Magazine -. Proprio in questi giorni, infatti, si sono intrecciati due eventi rilevanti che hanno attirato l'attenzione dei fan: un incontro tra Elisabetta e la sua ex suocera, e i festeggiamenti per il mesiversario (la coppia non ha ancora raggiunto il primo anno di relazione) tra Antonella Fiordelisi e il suo fidanzato, che è l'ex della Gregoraci. A catturare l'attenzione è stato soprattutto lo scatto condiviso da Elisabetta sul suo profilo Instagram: nella foto appare sorridente accanto alla mamma di Giulio Fratini. Nella didascalia di quest'ultima ha scritto: ‘Gli incontri, quelli belli a Forte dei Marmi. Antonella’. Il tutto accompagnato da un'emoji affettuosa”.

Ad alimentare le ipotesi che tra le due ex concorrenti del Grande Fratello ci sia in corso un botta e risposta a distanza, è in particolare un video pubblicato lo scorso maggio dalla Fiordelisi su TikTok nel quale ha scritto la seguente didascalia: “Un applauso a me per aver fatto impazzire (senza fare nulla) una disperata che fino a poco fa ha cercato in tutti i modi di farmi lasciare con il mio fidanzato”. Una frase che lascerebbe davvero pochi dubbi.

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi

Lo scorso luglio Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi avevano seppellito l’ascia di guerra apparendo insieme sui social. Ma perché avevano litigato? All’incirca tre anni fa, Antonella e Elisabetta furono protagoniste di un durissimo scontro nel backstage di Scherzi a Parte. Secondo quanto raccontato all’epoca dei fatti dall’ex vippona campana, la conduttrice l’avrebbe attaccata perché gelosa di Flavio Briatore, suo ex marito. Quest’ultimo, infatti, aveva iniziato a seguire la Fiordelisi e a piazzare alcuni like alle sue foto, provocando la reazione furiosa della Gregoraci. Antonella aveva rivelato di essere stata pesantemente insultata, e accusò la Gregoraci di essere invidiosa di lei in quanto “giovane e bella”. Per quanto riguarda Briatore, la Fiordelisi lo descrisse come una persona meravigliosa e alla quale voleva molto bene. Dal canto suo, Elisabetta non replicò alle dichiarazioni della Fiordelisi, affermando di essere una “signora” e di non volersi “abbassare a certi livelli”.