Fedez e Mr. Marra hanno ospitato Matteo Renzi nel corso dell’ultima puntata di Pulp Podcast. Ad un certo punto si parlava della lingua inglese, e il rapper ha rivelato di averlo imparato facendo sess0 con ragazze straniere.

“Io sono bravo. Posso darvi un consiglio su come ho imparato l’inglese? Non dicevo una parola. Quando mi sono lasciato, ho imparato l’inglese sco*ando. Quando l’uomo deve corteggiare, mette fuori quel boost in più”. A quel punto, il politico, ex sindaco di Firenze, ha risposto in maniera ironica: “Abbiamo presentato Rai Education. Dimmi se uno può fare un ragionamento così. Ti sei lasciato, ma quando. Non è che è capitato solo una volta”.

Il riferimento di Renzi era non solo alla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, ma a tutte le donne che sono state accostate all’ex giudice di X Factor negli ultimi mesi. Fedez, però, ha immediatamente puntualizzato: “No, dicevo recentemente”.

Il rapper, dunque, si riferiva a incontri ravvicinati recenti, successivi alla separazione dalla Ferragni.