Ad un mese e mezzo dalla finale di Amici 24, TrigNo è stato ospite di Lorella Cuccarini nella rubrica Dimmi di Te. Il cantante ha parlato dell’importanza che ha avuto il talent show nella sua vita, ricordando anche il periodo trascorso all’interno della casetta: “I compagni più importanti per me? All’inizio Ilan e Vybes, che però non sono arrivati al serale, poi anche Alessia, che è stata una vera leader e ovviamente Chiara”.

TrigNo ha anche speso delle bellissime parole per Maria De Filippi, che però all’inizio della sua avventura ad Amici l’ha bacchettato più volte: “Le persone possono pensare che io creda molto in me stesso, ma non è così. Io sono un ragazzo pieno di insicurezze, tante cose che penso che non vadano in me. Ad Amici però diverse persone mi hanno aiutato, anche Maria mi ha spinto ad essere me stesso e liberarmi. Forse cercavo di costruire un personaggio per paura che quello che sono davvero non bastasse. In cosa Maria è stata veramente importante per me? Mi ha dato consigli preziosi, di mostrarmi per ciò che sono. Per me che non ero abituato alla fatica e al lavoro duro, lei è stata un esempio, è una lavoratrice instancabile. Ricordo che per il suo compleanno è venuta comunque alle prove generali, che poteva anche saltare. Lei c’è sempre stata e ha seguito tutto. Io e lei abbiamo avuto tanti modi di scambiarci pensieri. Però abbiamo anche litigato, lei mi ha detto che io sono quello con cui ha litigato di più. Però abbiamo creato un bel rapporto e spero di portarmelo dietro perché è una donna forte e potente, ma in senso umano. Poi dice le cose in modo dritto, non ci gira mai intorno”.