Lo scorso giugno, nella sua newsletter Gabriele Parpiglia ha rivelato che era in corso una frequentazione tra Antonino Spinalbese e Elena Barolo, che si sono conosciuti durante il programma The Couple (che ha chiuso i battenti in anticipo a causa del flop di ascolti).

La scorsa settimana, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, l’ex velina di Striscia la Notizia ha commentato proprio il gossip che la vede protagonista con l’hairstylist: “Io e Antonino? Siamo molto amici, in quella casa abbiamo fatto un bel gruppo. Ovviamente è solo un’amicizia, guarda come mi fa bene i capelli? Ovviamente è un gran figo, non posso dire che è brutto. Io e Antonino ci vediamo in gruppo, tutti insieme”. Immediata la replica di Caterina Balivo: “Secondo me c’è qualcosa sotto, perché Thais è muta e inespressiva per paura di essere guardata da me. Lei si è dimostrata essere una vera amica”.

Nonostante Elena Barolo sia stata vista in diverse occasioni nel salone in cui lavora Antonino Spinalbese, i due non sono stati mai avvistati in atteggiamenti che lasciassero pensare ad un flirt, a differenza invece di quanto accaduto ieri, quando l’ex gieffino è stato beccato in compagnia di una sua ex fiamma. Nella sua rubrica Chicchi di Gossip, Gabriele Parpiglia ha rivelato: “Lo abbiamo avvistato a pranzo insieme con una ragazza. I due hanno trascorso il tempo in modo affettuoso. E all’uscita dal ristorante (vicino al luogo dove lavora lui), pur essendo usciti abbracciati, alla vista dei fotografi si sono staccati. Ma chi è lei? Di chi stiamo parlando? Di Ainhoa Foti Rodriguez”.

Ainhoa è una tatuatrice di professione. Originaria di Genova, ha 26 anni. In passato è stata modella per alcuni famosi brand di abbigliamento e intimo, e nel 2020 ha scelto di dedicarsi ai tatuaggi. E’ anche socia e designer di un marchio di vestiti. Antonino l’ha incontrata per la prima volta nel 2021, quando si fece tatuare sulla sua pelle "Amore e Psiche", un tattoo dedicato a Belen Rodriguez.