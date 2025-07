Shaila Gatta è stata tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello, durante la quale ha vissuto una passionale quanto tormentata storia d’amore con Lorenzo Spolverato. Storia giunta al capolinea lo scorso 31 marzo, quando durante la finale l’ex velina di Striscia la Notizia è entrata nella Casa per scaricare il modello milanese: “Vorrei ricordarti che l’amore sano è fatto di comprensione, compassione e tutela [...] Nella tavola rotonda del falsume che avete fatto qua non mi hai tutelata. Ho vissuto un amore tossico con te, avrei avuto bisogno di aiuto e invece sono state create solo dinamiche. Se c’è una cosa di cui mi pento è averti chiesto scusa troppe volte. Se penso che questo non sia un amore sano è perché credo che tu ami una parte di me solo perché ti fa sentire meglio”.

Tra Shaila e Lorenzo c’è stato poi un confronto - prima telefonico e poi di persona – al termine del quale entrambi hanno deciso di archiviare definitivamente la loro relazione. E se nelle ultime ore si parla con insistenza di un presunto flirt tra Spolverato e Greta Zuccarello (clicca QUI per l’articolo), adesso è esploso un nuovo gossip anche sulla ballerina napoletana. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, infatti, l’ex gieffina starebbe frequentando Riccardo Sottil, calciatore della Fiorentina (nell’ultima stagione di Serie A si è trasferito per sei mesi in prestito al Milan). A confermare la frequentazione tra i due è stata una fonte della nota esperta di gossip.

Shaila Gatta volto dei casting del Grande Fratello

Shaila Gatta è intanto diventata il volto dei casting della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza il prossimo settembre. “Attenzione, domandona importante: vi siete mai chiesti ‘come ci starei nella Casa del Grande Fratello?’. Perché ragazzi, nulla è impossibile, perché non provare? Iscrivetevi ai casting, provateci. Carpe diem, cogli l’attimo – le parole di Shaila -. La vita va presa al volo e crederci sempre, mi raccomando, non mollate perché è un’esperienza che vi cambierà la vita e anche il vostro modo di pensare”.