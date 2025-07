Quella di ieri è stata una giornata di grandi novità. Simona Ventura torna in pianta stabile a Mediaset, dove condurrà la versione “Nip” del Grande Fratello (in onda da ottobre a dicembre), e per Barbara D’Urso potrebbero aprirsi le porte di “mamma” Rai. Per diversi anni, Milly Carlucci ha corteggiato la conduttrice partenopea nelle vesti di “ballerina per una notte”, e nella passata edizione ci è riuscita. Adesso, però, la Carlucci vorrebbe arruolare a tutti i costi Carmelita nel cast della nuova edizione del dancing show di Rai 1. Tuttavia, ai microfoni di SuperGuidaTV, ha preferito non sbilanciarsi: “Si dicono molte cose, a noi fa piacere che voi parliate, continuate pure”.

Da Affari Italiani, però, fanno sapere che Milly e Barbara sono in contatto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, un’edizione che “sarà molto forte” e con concorrenti di spessore. Secondo il noto portale, in queste settimane gli scambi tra la Carlucci e D’Urso si sono intensificati, e sarebbero stati coinvolti anche i vertici di viale Mazzini, tanto che “stavolta le probabilità che Barbara D’Urso entri a far parte del cast di concorrenti dell’edizione del ventennale di Ballando con le stelle appaiono maggiori del passato”. Ma non solo. “Alla parte editoriale dell’azienda l’idea piace e se son rose, come si dice, fioriranno”, si legge su Affari Italiani.