Ieri sera ha debuttato su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island (clicca QUI per gli ascolti). Protagonista assoluta della puntata è stata la coppia formata da Sonia Mattalia e Alessio, due avvocati pugliesi che hanno deciso di intraprendere il “viaggio nei sentimenti” perché dopo otto anni la loro relazione si è appiattita.

A scrivere al programma è stato Alessio, che più volte durante i primi giorni nel villaggio si è lamentato della sua storia con Sonia, affermando anche di non sapere se ha l’ha mai amata o se è rimasto insieme a lei per gratitudine, in quanto la sua vicinanza gli ha permesso di iniziare la sua carriera da avvocato.

Le parole pronunciate da Alessio hanno molto ferito Sonia, portandola a richiedere un falò di confronto anticipato che, però il fidanzato ha rifiutato, scoppiando in un pianto disperato e accusando la compagnia di non amarlo in quanto lo ha voluto privare di questa esperienza da lui tanto desiderata. La donna è rimasta ferma sulla sua posizione, e di fronte al rifiuto di Alessio di avere un confronto con lei ha deciso di uscire da sola. Filippo Bisciglia, però, le ha comunicato che le altre fidanzate hanno chiesto che lei restasse nel villaggio in qualità di consigliera, e lei ha accettato. Alessio, invece, ha dovuto preparare le valige e abbandonare – almeno per il momento – il resort calabrese.

Al termine della puntata, sul web hanno iniziato a circolare alcune foto datate di Sonia, una anche in compagnia di Alessio. Nello scatto, risalente al 2017, i due sono abbracciati, e nella didascalia si legge “best friends” (è ipotizzabile che l’immagine risalga a prima del loro fidanzamento). Ma non solo. In altre immagini, infatti, si vede Sonia prima di alcuni “ritocchini” a cui si è sottoposta nel corso degli anni, tra cui il naso e gli zigomi.