Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, durante la quale sono state presentate le sette coppie che hanno deciso di intraprendere il “viaggio nei sentimenti”. Grande spazio a Sonia Mattalia e Alessio. La donna, infatti, dopo aver ascoltato le parole del fidanzato, ha chiesto un falò di confronto anticipato, rifiutato però da quest’ultimo. Nonostante ciò, l’avvocata pugliese è rimasta ferma sulla sua posizione, decidendo di lasciare il programma da sola. Tuttavia, grazie alle altre fidanzata che hanno chiesto alla produzione di farla restare, Sonia ha fatto rientro nel villaggio nelle vesti di “consigliere”. Alessio, invece, ha dovuto lasciare – almeno per il momento – il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Per quanto riguarda gli ascolti della prima puntata, Temptation Island ha totalizzato il 27,8% di share, pari a 3.452.000 spettatori. La prima puntata della passata edizione estiva, andata in onda il 27 giugno, aveva invece totalizzato 3.248.000 pari al 24,88% di share, mentre l’edizione autunnale, che aveva preso il via lo scorso 10 settembre, aveva raccolto davanti alla tv 3.362.000 con uno share del 23,88%.

Di seguito i dati Auditel della serata di giovedì 3 luglio 2025 riportati da Davide Maggio:

Nella serata di ieri, giovedì 3 luglio 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha interessato 1.942.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 il ritorno di Temptation Island ha conquistato 3.452.000 spettatori con uno share del 27.8%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 797.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 Hunter’s Prayer – In fuga incolla davanti al video 840.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Signor Faletti segna 839.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Potere assoluto totalizza un a.m. di 650.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 599.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 l’ultimo appuntamento con Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 371.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Non Hanno un Amico con Luca Bizzarri raduna 194.000 spettatori con l’1.4%.