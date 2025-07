Ieri sera ha debuttato su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Oltre che sulle sette coppie che hanno intrapreso il “viaggio nei sentimenti”, i riflettori sono stati puntati sul tentatore Flavio Ubirti, che di fatto ha infranto un record: per la prima volta, tutte le fidanzate, chiamate a scegliere un tentatore, hanno indicato lui. Alla fine, ad “accaparrarselo” è stata Maria Concetta, che ha potuto scegliere per prima.

Ubirti gioca attualmente nella Baldaccio Bruni Calcio, in passato ha vestito le maglie di Arezzo e Cannara. Ha fatto parte anche della Nazionale Under 17. Alto 1,86 m, come riporta transfermarkt.it, oggi alterna il calcio alla carriera da modello con l’agenzia Alex Model. Sul suo profilo Instagram (@flavio__ubirti), dove conta circa 14mila follower, pochi post e foto pulite: sport, amici e viaggi. E' alto 1 metro e 86 centimetri. Ha una corporatura atletica, con un busto da 110 cm, vita da 88 cm e fianchi da 104 cm. Indossa una taglia 50 di giacca e calza scarpe numero 43,5 (equivalente a un 10 US). Ha i capelli castani e gli occhi dello stesso colore, elementi che ne rafforzano l’immagine da modello classico e sportivo.