Ieri sera è andata in archivio la diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi con la vittoria di Cristina Plevani, che torna a trionfare in un reality show a distanza di 25 anni dal successo nella prima storica edizione del Grande Fratello. La naufraga ha battuto Mario Adinolfi, secondo, e Jey Lillo, terzo nell'epilogo della serata che ha chiuso il programma. In precedenza, il televoto aveva decretato l'eliminazione degli altri due finalisti, Omar Fantini e Loredana Cannata.

"Devo smettere di fare rinunce, di dire di no. E' il momento di dire basta. Devo chiedere scusa a tante persone che ho lasciato fuori dalla mia vita", ha detto Plevani. "Mi sentivo inadeguata e fuori posto, grazie per questa seconda possibilità: salgo su questo secondo treno e stavolta non scendo".

Con la finalissima di ieri sera si è chiusa anche la prima esperienza di Pierpaolo Pretelli come inviato de L’Isola dei Famosi. L’ex gieffino adesso potrà tornare in Italia dove riabbraccerà la sua compagna, Giulia Salemi, e il piccolo Kian. E per celebrare la sua avventura in Honduras, sua suocera, Fariba Tehrani, gli ha dedicato bellissime parole su Instagram: “Caro genero Pierpaolo, è stata un'emozione vederti approdare a L'Isola dei Famosi. Ti ho osservato con orgoglio fin dal primo momento, quando l'emozione ti ha travolto... Poi, con grinta e naturalezza, hai preso il tuo ruolo di inviato e lo hai portato avanti con sicurezza. Sei stato brillante, spontaneo e pieno di cuore. Ti ammiro e ti faccio i complimenti più sinceri: hai dato il meglio di te, e l'hai fatto alla grande. E spero tanto che i produttori abbiano notato il tuo talento, che l'Isola sia un inizio del tuo volo sempre più in alto. Ora torna dai tuoi amori Leo, Kian e Giulia e riunisci la famiglia. Che Dio vi protegga. Con affetto, la sua seconda mamma Fariba”.