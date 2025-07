Dopo aver annunciato nei giorni scorsi la rottura con Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto è tornata sui social e, attraverso il suo canale broadcast, si è resa protagonista di un lungo sfogo. La coppia, nata durante la stagione 2023-2024 di Uomini e Donne, aveva già attraversato un periodo di forte crisi lo scorso ottobre, salvo poi tornare sui propri passi e dare una seconda possibilità alla loro storia. Adesso, invece, la relazione sembra essere giunta definitivamente al capolinea.

Il lungo sfogo di Raffaella Scuotto

“Mi rendo conto di quanta cattiveria ci sia nel mondo e questa cosa è veramente triste. Nel senso, puoi scrivere semplicemente ‘Grazie per i messaggi’ e la gente di verrà a dire: ‘Vabbè ma mica stai morendo’. Ma mica io devo ringraziare solo perché sto morendo, vi ringrazio a prescindere per la vicinanza in ogni caso – si legge su IsaeChia -. Se non stai morendo, se non c’è qualcuno che sta morendo. Oppure se non ti sei rotta una gamba, allora non puoi soffrire. Solamente per le cose terrificanti nella vita, perché altrimenti non sei giustificato.

Adesso vi dico la verità: io non sono mai stata una a cui interessa il parere altrui. Ma proprio zero. A me, sotto questo punto di vista, non me ne frega niente e mi possono dire la qualunque. Però ogni tanto mi riguarda e vado a leggere. Non sono mai stata interessata al gossip, chi va a commentare, chi va a leggere. Le cose le ho sempre sapute perché le persone me le riportavano. Adesso che mi riguarda vado a leggere e vi giuro io resto proprio incredula per la fantasia della gente. Io molto spesso leggo i commenti e penso che le persone sono convinte al 100% di sapere quello che succede, pure essendo consapevoli di conoscere l’1% di quello che succede in una relazione che si vede tramite social. E’ una cosa allucinante vedere quello che credono di poter dire e poter raccontare per certo”.

Poi Raffaella ha aggiunto: “E devo dire che forse la cosa che mi dispiace di più di tutto questo è che purtroppo sono solo dei pareri soggettivi, perché non esiste l’obiettività. Esiste la soggettività. E il fatto che le persone si lascino influenzare dal parere altrui, un po’ mi dispiace. Ma a prescindere dalla mia situazione, non parlo solo della mia situazione, la prendo solo come esempio. Per questo vi dico: usate i social con cautela, con intelligenza. Perché vi possono inculcare la qualunque, vi possono fare il lavaggio del cervello. Possono farvi credere tutto, ma è solo il parere della gente”.

Infine, l’ex corteggiatrice napoletana ha svelato il suo pensiero circa le voci che circolano sul web in merito a presunti tradimenti da parte di Brando: “Per quanto riguarda quello che dicono di Brando io non smetterò di parlare di lui assolutamente perché ci siamo lasciati. E’ una persona che ha fatto parte della mia vita, a cui voglio bene e che ancora sento perché il bene c’è stato. E non si può cancellare. Non smetterò di parlare solamente perché ci siamo lasciati. Per quanto riguarda quello che dicono di lui è un pensiero che una persona sviluppa e inculca nella mente degli altri. Ormai è nato questo pensiero ed è un pensiero che porteranno avanti sempre e le carte in tavola cambieranno quando si gireranno dalla mia parte e diranno: ‘E’ lei che, è lei che, è lei che…’. Ragazzi, va così. Il mondo dei social va così quindi fregatevene perché quello che pensa la gente non è reale, non è quello che realmente è. Quindi fregatevene!”.