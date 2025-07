Il Grande Fratello si prepara ad affrontare una svolta “storica” che potrebbe ridefinire l’identità del reality show più longevo della televisione italiana (la prossima edizione sarà la venticinquesima). Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, sembra che Mediaset sia intenzionata a mettere in piedi nella prossima annata televisiva due edizioni distinte del GF: una NIP da ottobre e quella Gold/VIP a partire da gennaio.

“Se Alfonso Signorini sembra confermato per il GF Gold/VIP, a Cologno avrebbero in animo di affidare la versione con persone comuni ad un nuovo presentatore – si legge sul noto portale -. Ecco, dunque, spiegato il perchè delle puntate zero fresche di registrazione de La Fattoria con Simona Ventura e Alessandra Viero. Le due conduttrici non sarebbero, tuttavia, le uniche al vaglio”.

Più incerta, invece, la squadra in studio: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste dell'ultima edizione, non dovrebbero essere riconfermate. Tra i nomi emersi per un possibile coinvolgimento in studio figurano quelli di Anna Pettinelli e Stefania Orlando, due volti noti e già rodati nell’universo Mediaset. In bilico anche la figura della “esperta dei social” Rebecca Staffelli.

Nel frattempo, come da tradizione, impazza il toto-nomi sui possibili concorrenti. Come rivelato dal collega Lorenzo Pugnaloni, gli autori starebbero pensando di comporre un nuovo triangolo amoroso formato da Gianmarco Steri, Raul Dumitras e Martina De Ioannon (quest’ultima, però, ha già smentito). In lizza ci sarebbe anche uno tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ex volti di Uomini e Donne, reduci da una recentissima rottura.

Ad ogni modo, tutti i dettagli saranno svelati martedì 8 luglio, durante la tradizionale serata con la stampa a Cologno Monzese. In quell’occasione, Pier Silvio Berlusconi illustrerà la nuova offerta tv Mediaset, ufficializzando strategie, titoli e palinsesti. L’unica certezza è che il Grande Fratello tornerà, ma non a settembre. Giuseppe Candela su Dagospia ha infatti anticipato che il reality slitterà ad ottobre.