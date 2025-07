Ieri sera ha debuttato su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Oltre che sulle sette coppie che hanno intrapreso il “viaggio nei sentimenti”, le luci dei riflettori sono state puntate sul single Flavio Ubirti, che di fatto ha infranto un record: per la prima volta, infatti, tutte le fidanzate chiamate a scegliere un tentatore, hanno indicato lui. Alla fine, ad “accaparrarselo” è stata Maria Concetta, fidanzata di Angelo, che ha potuto fare la scelta per prima.

Ad apprezzare Flavio non sono state sole le fidanzate, ma anche una concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Shaila Gatta, la quale ha piazzato un like ad una foto del tentatore pubblicata dalla pagina Trash Italiano. Ovviamente, la mossa social dell’ex velina non è passata inosservata e ha scatenato il dibattito sui social. In molti (forse troppi) fanno ancora fatica ad accettare la fine della relazione tra la ballerina napoletana e Lorenzo Spolverato, andata in archivio ormai da oltre tre mesi. Ma non solo. Quello che prima era un fandom unito (gli Shailenzo) adesso si è invece spaccato al suo interno: da una parte c’è chi sostiene Shaila e al contempo attacca Lorenzo, dall’altra c’è chi appoggia quest’ultimo e critica l’altra. Dunque, in entrambi i casi, basta un qualsiasi gesto di uno dei due ex gieffini per far esplodere una polemica.

Shaila Gatta, flirt in corso con un calciatore? Il rumor

Intanto, se nelle ultime ore si parla con insistenza di un presunto flirt tra Lorenzo Spolverato e Greta Zuccarello (clicca QUI per l’articolo), adesso è esploso un nuovo gossip anche sulla ballerina napoletana. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, infatti, l’ex gieffina starebbe frequentando Riccardo Sottil, calciatore della Fiorentina (nell’ultima stagione di Serie A si è trasferito per sei mesi in prestito al Milan). A confermare la frequentazione tra i due è stata una fonte della nota esperta di gossip.