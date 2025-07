Pupo è stato per due edizioni opinionista del Grande Fratello Vip, la prima accanto a Wanda Nara e in seguito ad Antonella Elia.

In un’intervista rilasciata ieri a La Repubblica, il cantante ha rivelato di non aver mai visto nemmeno un daytime del reality show, e di essere riuscito comunque a commentare perché un autore prendeva appunti per lui: “Se amo la televisione? Ai tempi poco, ora per nulla. Pensa che ho fatto il commentatore del Grande Fratello Vip senza vederne un secondo, c’era un autore che prendeva appunti. E io lo schermo l’ho acceso fisso sul 54, Rai Storia. Voglio farmi la cultura che non ho mai avuto. Ho appena preso da privatista la promozione in quinta liceo Scientifico, l’anno prossimo la maturità, poi mi iscrivo a Scienze della comunicazione”.

Nel 2023, Pupo era stato durissimo, dichiarando che il GF Vip “non gli piaceva": “Ho fatto il commentatore del GF perché c’era la pandemia e non avevo grandi cose da fare. Non seguivo il programma, non avevo la forza di farlo perché mi faceva cag**e. Io sono un cantante e un discreto presentatore. Non vado più a fare l’ospite in tv anche se mi chiamano ovunque”.

Parole alle quali Alfonso Signorini aveva replicato a Verissimo: “Devo dirti che è stata una brutta doccia fredda. Noi abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto e sentire quelle parole mi ha lasciato basito. In ciò che ha detto c’è della mancanza di gratitudine, non mi è piaciuto. Poi ha mentito perché lui ha accettato di fare il Grande Fratello Vip quando la pandemia non era iniziata. Lo dico perché ha detto che ha accettato di farlo perché in quel periodo non aveva nulla da fare per la pandemia. Era ben pagato e sputare nel piatto dove ha mangiato non è stato per nulla elegante”.